Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о постановке по произведениям Владимира Маяковского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Лапина / Театр Моссовета Фото: Елена Лапина / Театр Моссовета

В театре имени Моссовета премьера — спектакль «Щастье!» по произведениям Владимира Маяковского. В основном, по пьесе «Клоп», написанной в 1928 году. Через полгода состоялась премьера, режиссером которого выступил Всеволод Мейерхольд. Тогда ему ассистировал сам автор пьесы.

Другой творческий тандем появился уже в 1980-е при создании фолк-оперы «Клоп» между Владимиром Дашкевичем, написавшим музыку, и Юлием Кимом, они стали соавторами либретто. Интересно, что когда-то режиссеру Сергею Юткевичу порекомендовала пригласить в свою команду Юлия Кима сама Лиля Брик.

В основе нового спектакля лежит как раз фолк-опера. Режиссером выступила Алла Сигалова. Она, кстати, как хореограф работала над постановкой пьесы «Клоп» 40 лет назад в театре Маяковского. Художник по костюмам Тамара Эшба, сценограф Сергей Рябов, хотя изначально начинал работу над спектаклем Павел Каплевич.

Открытого, с простенькими мечтами рабочего-пролетария Присыпкина, перерождающегося по ходу пьесы в фарсовую фигуру циничного мещанина, «бывшего рабочего», «ныне жениха» Пьера Скрипкина почти 100 лет назад у Мейерхольда играл Игорь Ильинский. В Театре сатиры — Андрей Миронов. В театре имени Моссовета эту роль в разных составах исполняют Михаил Тройник, а также очень запомнившийся мне Митя Федоров, его я как раз и увидел на премьере. После предпремьерного показа такую роль подряд два вечера играть просто невозможно. Это, как говорится, «на разрыв».

Артисты театра, занятые в общих сценах и танцах, в одинаковых костюмах, движущиеся, как автоматы, во втором действии еще и все в красном, порой клацающие пальцами и строящие страшные рожицы, видимо, должны были вызывать в ряде сцен ассоциацию с кровососущими клопами. Впрочем, в в конце оригинальной пьесы главный герой, замерзший вместе с клопом, отправляется из эпохи НЭПа в будущее на 50 лет вперед. Вся вторая и, казалось бы, наиболее комедийная часть, в спектакле отсутствует.

На поклонах артист Дмитрий Попадаев, сыгравший секретаря товарища Лассальченко, привычно взмахивает рукой, и аплодисменты тут же смолкают. Расставание с утопией проходит нормально.