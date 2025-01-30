Патриарх Кирилл предложил «поставить заслон» мату

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о необходимости найти способ «лишить мат созданной ему популярности». Использование нецензурных слов он назвал «духовной болезнью, поразившей многих». По словам патриарха, популяризация мата в России происходит в том числе посредством кинофильмов, театральных постановок и интернета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании в Госдуме

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании в Госдуме

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Хотя публичная нецензурная брань и приравнена законодательно к мелкому хулиганству, фактически сегодня она легитимизируется в обществе»,— сказал он на пленарном заседании ХIII Рождественских парламентских встреч в рамках XXХIII Рождественских образовательных чтений (цитата по ТАСС).

Патриарх отметил, что «через мат уродуют богатый русский язык». «Вот если мы поставили бы заслон мату, как сейчас ставим заслон алкоголизму, то это было бы, конечно, очень важным цивилизационным явлением»,— предложил патриарх.

В России регулируется использование мата только на русском языке, бранная лексика на иностранных языках не запрещена. В законах нет четкого определения перечня нецензурных слов, их определяют полиция и прокуратура. Роскомнадзор следит за употреблением мата в СМИ, а Федеральная антимонопольная служба — в рекламе. Согласно ст.20.1.КоАП, использование мата в общественных местах влечет за собой штраф в размере от 500 руб. до 1 тыс. руб. или 15 суток ареста.

Полина Мотызлевская