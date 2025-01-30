Новак: добыча газа в России в 2024 году увеличилась на 7,6%

По итогам 2024 года добыча газа в России составила примерно 685 млрд куб. м и увеличилась на 7,6% по сравнению с 2023-м, сообщил вице-премьер России Александр Новак. Экспорт трубопроводного газа увеличился на 15,6%, составив более 119 млрд куб. м, экспорт СПГ вырос на 4% примерно до 47,2 млрд куб. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Новак

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Александр Новак

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Добыча нефти по итогам 2024 года составила 516 млн т, из которых 240 млн т были экспортированы. Доля нефтегазовых доходов составила около 30% в федеральном бюджете. Добыча угля составила в 2024 году около 443,5 млн т. Из них 196,2 млн т были отравлены на экспорт.

Согласно сообщению господина Новака, несмотря на внешние шоки, рост ВВП России составил приблизительно 4%, с 2020 по 2024 год экономика выросла почти на 13%.

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) остается ключевым сектором российской промышленности. Его доля в ВВП приближается к 20%, объем инвестиций — 10,5 трлн руб. Объем инвестиций в ТЭК увеличился на 16% и составил около 10,5 трлн руб.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Газообразно спросу».