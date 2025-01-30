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Коммерсантъ FM
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МИД РФ: Кишинев использует энергокризис в Приднестровье для усиления давления

Власти Молдавии заинтересованы использовать энергетический кризис в Приднестровье для усиления давления на непризнанную республику. Такую оценку действиям молдавских властей дала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, руководство Молдавии препятствовало реализации схемы поставок российского газа в Приднестровье, которую Москва предложила для преодоления энергокризиса на территории непризнанной республики.

«Российская сторона предложила четкий механизм закупки газа и его доставки в Приднестровье в новых условиях. Кишинев воспрепятствовал реализации предложенной схемы»,— говорится в цитате Марии Захаровой, которую приводит пресс-служба МИД РФ.

По словам представителя внешнеполитического ведомства, «власти в Кишиневе препятствуют реализации любых механизмов гуманитарной помощи Приднестровью, исходящих со стороны и Российской Федерации, и Европейского союза». Такое поведение молдавских властей в России считают «грубым нарушением» Соглашения 1992 года о принципах мирного урегулирования приднестровского кризиса, где содержится четкое обязательство не допускать применения «любых санкций и блокад» и устранять «любые помехи на пути движения товаров, услуг и людей». Об этом говорится в публикации на сайте дипведомства.

«Складывается впечатление, что неустанно звучащие с молдавской стороны заявления о готовности положить конец испытываемым приднестровцами трудностям — не более чем декларации. На деле в Кишиневе, похоже, заинтересованы использовать энергетический кризис в качестве оружия для усиления давления на непокорное Приднестровье»,— уверена госпожа Захарова.

Подробнее об энергокризисе в Приднестровье — в публикации «Ъ» «Венгрение газовых технологий».

Анастасия Домбицкая

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