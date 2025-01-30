Самарский священник арестован по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней

Самарский районный суд отправил в СИЗО священника Храма в честь Успения пресвятой Богородицы Владислава Лазаря. Он будет находиться под стражей два месяца, до 26 марта 2025 года. Эту информацию «Ъ-Волга» подтвердили в пресс-службе учреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Перед этим СУ СК РФ по Самарской области возбудило в отношении Владислава Лазаря уголовное дело. Священнику инкриминируются изнасилование (ст. 131 УК РФ) и насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК РФ).

Следствие считает, что Владислав Лазарь совершил преступления в гостинице во время встреч с несовершеннолетней, с которой познакомился на исповеди. Потерпевшей 16 лет. Священник отрицает свою вину в преступлениях.

Владислав Лазарь женат. У него четверо детей. В 2015 году Лазари удостоились награды фестиваля-конкурса «Успешная семья Приволжья-2015» как самая молодая семья.

Георгий Портнов