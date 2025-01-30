Под Первоуральском планируют построить СПА-комплекс за 269 млн рублей

В деревне Каменка под Первоуральском (Свердловская область) планируют построить СПА-комплекс в загородном клубе «Ключ-Камень». По словам директора по развитию Татьяны Трофимовой, сумма инвестиционных вложений превышает 269 млн руб., из которых 25% составляют собственные средства, а 75% инвестиций планируют привлечь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Проектная документация Фото: Проектная документация Следующая фотография 1 / 2 Фото: Проектная документация Фото: Проектная документация

«Начальные работы уже проведены за свой счет. Теперь ведем переговоры с инвесторами, теми, кто готов инвестировать в уже действующий бизнес и хочет быть совладельцем. Мы вступаем в инвестиционную фазу, которая продлится 19 месяцев. Прогнозируемая чистая прибыль за весь период реализации проекта (горизонт расчета – 128 мес.) составит более 683 млн руб.»,— прокомментировала «Ъ-Урал» Татьяна Трофимова. Она добавила, что компания не намерена привлекать кредитные средства.

СПА-комплекс построят на склоне берега реки Чусовой. В проекте предусмотрен всесезонный инфинити-бассейн и терраса. На сегодняшний день, загородный клуб «Ключ-Камень» состоит из трех коттеджей и 13 не капитальных домов. На территории находится две бани, ресторан. После завершения строительства ожидается рост турпотока до 5 тыс. человек.

Согласно данным сервиса Kartoteka.ru, компания «Ковчег» (юрлицо загородного клуба «Ключ-Камень) принадлежит Сергею Титову (75%) и Валерию Шестакову (25%).

Мария Игнатова