Мэрия направила в гордуму проект об изменении границ Черняевского леса

Глава Перми Эдуард Соснин внес в городскую думу проект решения об изменении границ особо охраняемой природной территории (ООПТ) «Черняевский лес». Как указано в проекте, для этого предлагается внести изменения в решение думы от 23 мая 2023 года об организации ООПТ «Черняевский лес», которое устанавливало графическое описание местоположения границ ООПТ. Документ предлагает новое местоположение границ Черняевского леса, которое производится не путем включения конкретных участков с кадастровыми номерами, а с помощью указания координат характерных поворотных точек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Недавно стало известно, что администрация Перми по решению суда готовится вернуть изъятый ранее участок в 5,3 га обратно в состав ООПТ «Черняевский лес». 23 мая 2023 года решением думы территорию под базой «Чайка», принадлежащую девелоперу «Мегаполис», исключили из состава ООПТ. Однако в ноябре 2024 года постановление Седьмого кассационного суда общей юрисдикции (Челябинск) признало это решение недействительным. При этом параллельно с возвратом участка в ООПТ администрация прорабатывает подготовку материалов для обжалования решения суда вышестоящую инстанцию.

Исключение 5,3 га из состава ООПТ «Черняевский лес» обжаловала в суде экс-начальник управления по экологии Перми Вера Сединина. Общественники опасались, что после вывода из состава ООПТ землю отдадут под застройку, что может нанести экологический вред лесу. В апреле 2024 года Пермский краевой суд удовлетворил административный иск госпожи Седининой, признав незаконным решение гордумы. В августе Четвертый апелляционный суд полностью отменил решение краевого суда. Седьмой кассационный суд общей юрисдикции поддержал жалобу Веры Седининой, оспаривавшей решение предыдущей инстанции.