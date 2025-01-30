Художник-постановщик мультфильма «Ежик в тумане» подала иск к ЦБ

В Мещанский районный суд Москвы поступил иск художника-постановщика мультфильма «Ежик в тумане» Франчески Ярбусовой к Банку России. Она считает, что регулятор нарушил ее авторские права, выпустив посвященные мультфильму монеты. Решение о принятии иска к производству пока не принято, сообщила пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В сентябре 2024 года Банк России выпустил три юбилейные монеты номиналом 3 руб. и 25 руб. к 50-летию «Ежика в тумане». По мнению госпожи Ярбусовой, ЦБ использовал результат ее интеллектуальной деятельности без разрешения и указания авторства.

Художница потребовала изъять монеты из обращения и выплатить ей компенсацию в 5 млн руб. за нарушение авторских прав. Также она просит присудить ей по 100 тыс. руб. за каждую использованную монету и возместить моральный ущерб, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе судов.

Это не первый спор из-за памятных монет, которые посвящены «Ежику в тумане». В сентябре прошлого года автор мультфильма Юрий Норштейн заявил, что у него не спрашивали разрешения на создание монет с главным персонажем, и назвал это «воровством». В «Союзмультфильме» тогда заявили, что имеют исключительные права на произведение. Перед выпуском монет, как пояснял ЦБ, сторонами был подписан контракт касательно авторских прав.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Ежик заблудился в авторских правах».