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Коммерсантъ FM
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Жителю Братска вынесен приговор за поджог военкомата и госизмену

2-й Восточный окружный военный суд в Чите вынес приговор 23-летнему жителю Братска Иркутской области Дмитрию Михееву по ст. 275 (государственная измена), ст. 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), п. «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение террористического акта). Как сообщает пресс-служба суда, мужчина является «противником проведения специальной военной операции», а также приверженцем украинского военизированного объединения «Легион "Свобода России"» (признано Верховным Судом РФ террористической организацией и запрещено в РФ).

«Злоумышленник осенью 2022 года вступил в переписку с неустановленными представителями террористической организации и перечислил им денежные средства для поддержки их деятельности. После этого он получил инструкции по совершению терактов и изготовлению зажигательной смеси, а в дальнейшем совершил поджог здания военного комиссариата в городе Братске»,— отмечается в сообщении суда. Имущественный ущерб от действий Дмитрия Михеева был оценен в 1,5 млн руб., кроме того, судом была оценена «опасность гибели находившихся в здании людей». Жителя Братска задержали сотрудники УФСБ России по Иркутской области в январе 2023 года.

По совокупности преступлений обвиняемому назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы. Первые пять лет он проведет в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима.

Как сообщалось ранее, поджог военкомата Братска произошел 9 января 2023 года. Обгорели кабинеты на общей площади около 50 кв. м, люди при этом не пострадали. Военкомат не был задействован в проведении частичной мобилизации.

Влад Никифоров, Иркутск

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