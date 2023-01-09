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Коммерсантъ FM
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В военкомате Братска произошел пожар

Рано утром 9 января в военкомате города Братска Иркутской области произошел пожар. Факт возгорания «Ъ» подтвердил источник в региональном ГУ МЧС, при этом затруднившись назвать подробности, ссылаясь на принадлежность объекта к Минобороны РФ.

«Всю информацию об этом инциденте, в частности площади пожара, версиях его возникновения можно получить по письменному запросу в Минобороны. Гражданские ведомства не владеют такими данными»,— уточнил представитель МЧС.

По информации региональных Telegram-каналов, в деревянном двухэтажном здании обгорели рабочие кабинеты на общей площади около 50 кв. м, люди при этом не пострадали. В качестве одной из предварительных версий рассматривается поджог. Кроме того, как уточняет местный Telegram-канал «Братчане», обгоревший военкомат «не был задействован» в проведении частичной мобилизации.

Влад Никифоров, Иркутск

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