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В Красновишерске установили единовременную выплату для уходящих на СВО контрактников

Контрактники из Красновишерска, уходящие на специальную военную операцию (СВО) будут получать единовременную денежную выплату. Как сообщает telegram-канал «На местах», постановление принято местной думой.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Единовременную выплату в 50 тыс. руб. получат граждане РФ и иностранных государств, заключивших контракт о прохождении военной службы для участия в СВО по направлению военного комиссариата Красновишерского округа и зачисленные в списки личного состава воинских частей с 1 января 2025 года.

При этом уточняется, что выплата не распространяется на подозреваемых (обвиняемых) в совершении преступлений, а также осужденным гражданам, отбывающим наказание в виде лишения свободы в исправительных учреждениях, заключивших контракт на участие в СВОЕЙ.

Выплаты начнутся с 1 января 2025 года. Средства будут выделяться из резервного фонда администрации округа.

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