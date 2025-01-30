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Коммерсантъ FM
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Акции Х5 обновили исторический максимум

Стоимость акций ПАО «Корпоративный центр Икс 5» (управляет торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик»), которые торгуются на Мосбирже под тикером X5, выросла на 1,45% и достигла 3215 руб. за бумагу. На таком уровне акции торгуются впервые с апреля 2024 года.

Предыдущий рекорд компании был поставлен до того, как бумаги X5 перестали торговаться из-за редомициляции. Тогда цена акций выросла до 3 206,5 руб. за бумагу. Вскоре после этого торги приостановили из-за перерегистрации компании в Россию. В последний день торгов в режиме Т+1, 2 апреля, стоимость одной ее ценной бумаги к моменту закрытия составила 2 798 руб.

Ритейлер не торговал акциями больше девяти месяцев. Это решение было связано с иском Минпромторга, после того как компания попала в список экономически значимых организаций. В апреле 2024 года суд приостановил корпоративные права голландской X5 Retail Group N.V. на ее российскую структуру, но уже в мае ей вернули нераспределенные акции в дочерней компании.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Акционеры X5 Group ощутят редомициляцию».

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