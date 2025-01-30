Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Краснодаре ветеранам войны выплатят ко дню Победы по 200 тысяч рублей

В честь 80-летия Великой Победы ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, проживающим в Краснодаре, выплатят по 200 тыс. руб. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Евгений Наумов.

Фото: PerfectStock

Фото: PerfectStock

По 80 тыс. руб. получат горожане, награжденные знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда»; работники тыла; люди, отмеченные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в годы войны. Выплаты также направят бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания.

Кроме того, по поручению президента России Владимира Путина почетными гражданами Краснодара станут все проживающие в городе участники Великой Отечественной войны.

Татьяна Ручкина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...