В Краснодаре ветеранам войны выплатят ко дню Победы по 200 тысяч рублей

В честь 80-летия Великой Победы ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, проживающим в Краснодаре, выплатят по 200 тыс. руб. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Евгений Наумов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: PerfectStock Фото: PerfectStock

По 80 тыс. руб. получат горожане, награжденные знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда»; работники тыла; люди, отмеченные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в годы войны. Выплаты также направят бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания.

Кроме того, по поручению президента России Владимира Путина почетными гражданами Краснодара станут все проживающие в городе участники Великой Отечественной войны.

Татьяна Ручкина