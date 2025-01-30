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Вице-мэром Краснодара по соцвопросам назначена Анна Леонова

Депутаты городской думы Краснодара в четверг согласовали назначение на должность заместителя главы кубанской столицы по социальным вопросам Анны Леоновой, которая до этого момента занимала должность замминистра труда и соцразвития Кубани. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Анна Леонова будет курировать департамент образования, управление культуры, управление опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних, управление по соцвопросам, отдел по вопросам в сфере охраны здоровья граждан.

Должность заместителя министра труда и социального развития Краснодарского края Анна Леонова занимает с 2003 года. Начинала свою трудовую деятельность она в Госинспекции труда Краснодарского края, затем работала в минэкономики края, государственном юридическом бюро, минтруда и социального развития Кубани.

Михаил Волкодав

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