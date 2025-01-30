На Кубани создали первый маршрут для автотуристов

В Краснодарском крае разработали первый автомобильный туристический маршрут по трассе М-4 «Дон» «Винные дороги Краснодарского края». Цифровой паспорт маршрута утвержден в электронном виде в программе «Эталон», разработанной Минэком РФ, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаил Зарицкий отметил, что эногастрономическая тема была продолжена в автотуризме, поскольку одноименный национальный винный маршрут в регионе стал популярен. Его протяженность составит 430 км, а время в пути — пять дней.

«Это культурно-познавательный и гастрономический тур. Он доступен круглый год и включает автодороги и участки дорог регионального и федерального значения. В паспорте представлены объекты турпоказа и туристической инфраструктуры, общественного питания и придорожного сервиса, а также средства размещения, которые расположены на маршруте»,— рассказал господин Зарицкий.

Маршрут начинается на берегу Азовского моря в Темрюкском районе. Он проходит в Анапе, Новороссийске и завершается на берегу Черного моря в Геленджике. Автотуристы смогут посетить центр энологии, музей-заповедник, несколько виноделен, центр туризма «Абрау-Дюрсо» и другие объекты. По пути следования есть около 50 средств размещения, в том числе автокемпинги и рестораны с местной кухней. Власти планируют в дальнейшем расширить и обустроить маршрут.

Татьяна Ручкина