В Ростове не завершили модернизацию трамвайной линии на Левенцовке в 2024 году

«Синара — ГТР» не успела завершить модернизацию трамвайной линии в микрорайоне Левенцовский в 2024 году. Об этом сообщает издание donnews.

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До конца прошлого года планировалось закончить трамвайную линию длиной 6,3 км, которая находится западнее пересечения с ул. Малиновского. После завершения этого участка будут начаты работы между ул. Малиновского и пл. Мичурина. Рельсы должны появиться также на пл. 339-й Стрелковой Дивизии, Зорге и Стачки. Трамвайная линия свяжет мкр. Левенцовский с центром города.

Согласно заключенному соглашению, до июля 2026 года необходимо построить всю линию от Левенцовки до путей в центре на ул. Станиславского и первое депо. Завершить проект планируется к 2028 году.

Ева Китаева