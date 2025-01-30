С 2018 года Татарстан получил 3,46 млрд руб. грантов для малых городов и поселений для создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Об этом стало известно на региональном дне II Всероссийского форума «Малая родина — сила России».

Республика получила гранты по линии всероссийского конкурса, всего Татарстан одержал в нем 49 побед.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях проводится с 2018 года по поручению президента России Владимира Путина. Участие в нем могут принять города с населением не более 200 тыс. человек, а также исторические поселения, имеющие соответствующий федеральный или региональный статус.

Влас Северин