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Коммерсантъ FM
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РКН: самая долгая DDoS-атака в 2024 году длилась более четырех дней

Роскомнадзор в 2024 году отразил более 10,9 тыс. DDoS-атак и заблокировал 30 тыс. фишинговых сайтов, что в семь раз больше, чем годом ранее, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Самая мощная DDoS-атака в 2024 году была зафиксирована на ресурсы провайдера хостинга. Ее мощность достигала 2,38 Тбит/с, скорость — до 210 млн пакетов в секунду. Самая продолжительная атака была на ресурсы оператора связи. Она длилась 108 часов 24 минуты — примерно 4,5 суток.

По данным ведомства, за 2024 год было заблокировано 217 ресурсов, распространяющих вредоносное программное обеспечение,— в 4,5 раза больше по сравнению с 2023 годом. За тот же период было устранено 8,3 тыс. нарушений маршрутизации трафика.

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