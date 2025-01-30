РКН впервые составил протокол на Discord за отказ локализовать данные россиян

Роскомнадзор впервые выписал протокол мессенджеру Discord за отказ в локализации персональных данных россиян. Судебное разбирательство назначено на 5 февраля, сообщили «РИА Новости» в аппарате судебного участка Таганского района Москвы.

«Зарегистрирован протокол по ч. 8 ст. 13.11 Кодекса об административных правонарушениях РФ в отношении Discord Inc (отказ локализовать персональные данные россиян). Рассмотрение назначено на 5 февраля»,— сказала собеседница агентства.

В октябре Роскомнадзор ограничил доступ к мессенджеру из-за нарушений российского законодательства. Запущенный в 2015 году Discord насчитывает около 150 млн активных пользователей в месяц. Мессенджер популярен среди геймеров. Штаб-квартира компании находится в Калифорнии.