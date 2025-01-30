Гибриды нарасхват

Рынок новых гибридных автомобилей в России по итогам прошлого года показал взрывной рост: продажи выросли почти в три раза и достигли 62,85 тыс. автомобилей. С большим отрывом лидирует Lixiang, на втором месте — Voyah, замыкает тройку BMW. Покупатели все больше приобщаются к гибридам как к более практичным, в отличие от классических электрокаров, моделям, так до конца и не прижившимся в России. Однако ограничить их дальнейший рост могут растущие цены, предупреждают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Продажи новых гибридных автомобилей в России в 2024 году выросли в 2,9 раза относительно предыдущего года, до 62,85 тыс. штук, сообщили “Ъ” в «Автостате». Это рекордные показатели для рынка за всю историю. В большей степени рывок связан с популярностью премиального китайского бренда Lixiang, отмечает Сергей Удалов из «Автостата». Гендиректор агентства Сергей Целиков вторит, что бренд предлагает последовательные гибриды, успешно прижившиеся на российском рынке. В такой машине вращает колеса электромотор, а двигатель внутреннего сгорания используется как генератор для подзарядки батарей.

Гибридные модели, по словам господина Удалова, перетягивают часть продаж с классических электрокаров, рост рынка которых значительно замедлился. Если в 2023 году продажи электромобилей росли в 4,7 раза, то в прошлом — на 26,4%, по данным «Автостата». По мнению экспертов агентства, потребительские качества у гибридов выше — более 1 тыс. км пробега, что делает их более привлекательными для покупателей. Тем более при недостаточно развитой зарядной инфраструктуре у россиян сохраняется скептическое отношение к классическим электромобилям, полагает Сергей Удалов. Руководитель дилерского направления FRESH Евгений Житнухин говорит, что в России на сегодня примерно 7 тыс. ЭЗС, тогда как в Турции — свыше 26 тыс. ЭЗС.

По данным «Автостата», лидер рынка Lixiang в прошлом году увеличил продажи в 4,9 раза, до 23,18 тыс. гибридных автомобилей. На втором месте — Voyah (принадлежит китайскому Dongfeng), нарастивший реализацию в 2,4 раза, до 8,68 тыс. штук. Топ-3 замыкает BMW, продажи которого выросли на 63,7%, до 7,3 тыс. штук. Следом идут Mercedes-Benz и Tank, увеличившие реализацию на 81,9% и в 322 раза, до 3,96 тыс. и 3,87 тыс. штук соответственно. Самыми продаваемыми моделями стали Lixiang L7, Lixiang L9, Voyah Free, Tank 500 и BMW X5.

В Китае тренд на развитие гибридного направления, а российский авторынок плотно связан с китайским, поэтому в сегменте в РФ довольно широкий выбор, отмечает господин Удалов. «Появилось несколько новых брендов, например Rox, которые станут конкурировать с ввозимыми по параллельному импорту Lixiang»,— подтверждает Евгений Житнухин.

Доля гибридных автомобилей в премиальном сегменте достигла 35%, уточняет Сергей Целиков. По его словам, цены на такие машины у европейских брендов, поставляемых по параллельному импорту, «улетели в космос», а китайские автоконцерны в премиуме предлагают преимущественно гибриды и электрокары. В такой ситуации покупатели предпочитают попробовать нечто новое, выбирая премиальный гибрид, отмечает эксперт.

Сергей Целиков прогнозирует, что в перспективе продажи электромобилей и гибридов будут стагнировать: с начала года повышен утильсбор, что привело к пересмотру ценников. «По первым неделям мы уже видим снижение продаж»,— отмечает эксперт. Директор «Авилон Электро» Сергей Мелюх считает, что рынок гибридов вырастет, но темпы могут замедлиться до 10–30%. Начальник отдела продаж автомобилей «Автодом Электро» Исраел Мгдесян также уверен в росте рынка гибридов: «Все больше новых концернов и брендов заходят на российский рынок». Директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов добавляет, что популярность уже представленных моделей, таких как Lixiang, будет расти благодаря эффекту сарафанного радио. По мнению Дмитрия Бабанского из SBS Consulting, российский рынок гибридов вырастет в 2025 году на 20–25%.

Наталия Мирошниченко