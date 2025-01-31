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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

Сегодня исполняется 63 года председателю правления ПАО «Газпром» Алексею Миллеру

Алексей Миллер

Алексей Миллер

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Алексей Миллер

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Его поздравляет председатель комитета Госдумы по энергетике Николай Шульгинов:

— Уважаемый Алексей Борисович! От имени комитета Государственной думы по энергетике и от себя лично поздравляю Вас с днем рождения! ПАО «Газпром» — одна из крупнейших и наиболее значимых компаний нефтегазовой отрасли. Под Вашим руководством на протяжении десятилетий она реализует масштабные задачи, поставленные государством. В сегодняшних сложнейших условиях «Газпром» успешно наращивает добычу газа и его поставки потребителям, ведет газификацию субъектов Российской Федерации, активно участвует в экономическом и социальном развитии регионов страны. Ваш высокий профессионализм и заслуги отмечены многими государственными наградами, включая звание Героя Труда. Желаю Вам новых достижений в реализации государственных и производственных задач, здоровья и личного счастья!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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