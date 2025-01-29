Федор Бондарчук покинул должность председателя совета директоров «Ленфильма»

Глава совета директоров киностудии «Ленфильм» Федор Бондарчук покинул должность, которую занимал с 2012 года, сообщила его представитель Мария Далакян РБК. Уточняется, что соответствующий приказ должен в ближайшее время подписать владелец «Ленфильма» Росимущество. Решение господина Бондарчука было принято на фоне нестабильного финансового положения студии и череды смен директоров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По словам госпожи Далакян, Федор Бондарчук покинул пост еще в декабре 2024 года. «Министр культуры Ольга Любимова официально удовлетворила просьбу режиссера и продюсера освободить его от должности»,— добавила она.

Бывший гендиректор «Ленфильма» Эдуард Суворов покинул киностудию в декабре прошлого года. Его полномочия перешли к Надежде Андрющенко. Сам господин Суворов вступил в должность гендиректора «Ленфильма» в августе прошлого года. Параллельно компания «Радмир» в январе направила исковое заявление о признании АО «Киностудия "Ленфильм"» банкротом. Соответствующая информация появилась в картотеке арбитражных судов. Заявленная сумма задолженности киностудии составляет чуть более 6,1 млн руб.

Ростовская компания в декабре прошлого года добилась в суде подтверждения решения о взыскании с «Ленфильма» задолженности почти в 5,457 млн руб. за пользование чужими финансами. Тогда киностудия просила дать отсрочку на оплату долга, ссылаясь на тяжелое материальное положение.

Юлия Юрасова