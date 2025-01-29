Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Федор Бондарчук покинул должность председателя совета директоров «Ленфильма»

Глава совета директоров киностудии «Ленфильм» Федор Бондарчук покинул должность, которую занимал с 2012 года, сообщила его представитель Мария Далакян РБК. Уточняется, что соответствующий приказ должен в ближайшее время подписать владелец «Ленфильма» Росимущество. Решение господина Бондарчука было принято на фоне нестабильного финансового положения студии и череды смен директоров.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По словам госпожи Далакян, Федор Бондарчук покинул пост еще в декабре 2024 года. «Министр культуры Ольга Любимова официально удовлетворила просьбу режиссера и продюсера освободить его от должности»,— добавила она.

Бывший гендиректор «Ленфильма» Эдуард Суворов покинул киностудию в декабре прошлого года. Его полномочия перешли к Надежде Андрющенко. Сам господин Суворов вступил в должность гендиректора «Ленфильма» в августе прошлого года. Параллельно компания «Радмир» в январе направила исковое заявление о признании АО «Киностудия "Ленфильм"» банкротом. Соответствующая информация появилась в картотеке арбитражных судов. Заявленная сумма задолженности киностудии составляет чуть более 6,1 млн руб.

Ростовская компания в декабре прошлого года добилась в суде подтверждения решения о взыскании с «Ленфильма» задолженности почти в 5,457 млн руб. за пользование чужими финансами. Тогда киностудия просила дать отсрочку на оплату долга, ссылаясь на тяжелое материальное положение.

Юлия Юрасова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...