Над Крымом и над Белгородской областью сбили 4 беспилотника

Российские ПВО уничтожили три БПЛА над территорией Крыма и один — над Белгородской областью, отчитались в Минобороны. Это произошло в период с 17:45 до 18:55 мск.

В 19:06 мск губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал об атаках по региону. В селе Двулучное четыре FPV-дрона ударили по предприятию — загорелась кровля одного из зданий, а также был поврежден грузовой автомобиль. Другая атака произошла на участке дороги Уразово—Двулучное: микроавтобус получил значительные повреждения. В селе Безлюдовка Шебекинского округа после взрыва БПЛА у частного дома были выбиты окна, а также были повреждены фасад и забор. Информация о пострадавших уточняется, написал господин Гладков в своем Telegram-канале.

За прошлую ночь российские ПВО перехватили и уничтожили 104 беспилотника над девятью российскими регионами. Это была вторая крупнейшая атака ВСУ с начала года. 24 января за ночь над 13 регионами России сбили 121 беспилотник.