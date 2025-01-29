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Профильный комитет Госдумы поддержал проект ЗакСа Петербурга о поправках к КРТ

Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ поддержал законопроект петербургского ЗакСа о поправках в Жилищный и Градостроительный кодексы РФ в части КРТ (Комплексное развитие территории). Об этом в своем Telegram-канале сообщил спикер городского парламента Александр Бельский.

Госдума рассмотрит инициативу в первом чтении 18 февраля. Над документом работали сразу все фракции Законодательного собрания. В доработанном тексте, подчеркнул господин Бельский, были учтены «география» расселения, компенсация убытков нанимателям и права инвалидов. Также авторы постарались урегулировать вопросы проведения общего собрания собственников по теме включения домов в программу КРТ.

«Петербург продолжит делать все возможное, чтобы финальная редакция закона была выверенной и работала в интересах жителей. Другие варианты мы не рассматриваем»,— отметил спикер ЗакСа.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что депутаты ЗакСа 30 октября приняли сразу в трех чтениях законопроект о продлении «заморозки» закона о КРТ до 1 января 2026 года.

Дарья Астанина

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