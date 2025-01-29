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Козлов Дмитрий Владимирович

Учился в Санкт-Петербургском государственном экономическом университете. Занял пост гендиректора БКХ «Коломенский» в июле 2013 года, сменив на этом посту Максима Большова. Согласно СПАРК, контролирует 1,1% в ООО «БКХ "Коломенский"», основном юрлице холдинга. До прихода в компанию работал в других профильных крупных компаниях, специализирующихся на выпуске хлебобулочной продукции. В том числе занимал должность исполнительного директора Fazer. Входит в правление Национального союза хлебопечения, который включает БКХ «Коломенский», КБК «Черемушки», АО «Каравай» и других производителей.

  • Газета «Коммерсантъ» №16 от 30.01.2025, стр. 10

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