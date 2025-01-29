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Коммерсантъ FM
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Экс-главе Кировской области Белых компенсируют 8 млн руб. расходов на адвоката

Октябрьский районный суд Кирова удовлетворил требование бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых о возмещении расходов на адвоката в связи с незаконным уголовным преследованием. Ему положено выплатить 8,82 млн руб., написала член Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева в газете МК.

Никита Белых (справа) в зале суда в июле 2024 года

Никита Белых (справа) в зале суда в июле 2024 года

Фото: Newsler.ru

Никита Белых (справа) в зале суда в июле 2024 года

Фото: Newsler.ru

Член СПЧ пояснила, что речь идет о втором уголовном деле против Никиты Белых, которое возбудили в 2021 году. Тогда его обвинили в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и злоупотреблении ими (ч. 3 ст. 285 УК РФ) в связи с решением выделить в 2015 году бюджетные средства на строительство служебного жилья, которое в итоге недостроили. Следствие считало, что экс-губернатор причинил ущерб региону более чем на 740 млн руб.

Суд оправдал экс-губернатора по одному эпизоду и освободил от наказания по сроку давности по другому в июле 2024 года. После этого Никита Белых подал гражданский иск о возмещении расходов. При перерасчете суд назначил Никите Белых на 160 тыс. руб. меньше, чем изначально заявил истец. При этом он эти средства не получит, так как у него есть штраф в размере 46 млн руб. по первому уголовному делу.

Никиту Белых задержали при получении взятки на сумму €400 тыс. в одном из московских ресторанов в июне 2016 года. В 2018 его приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 48,2 млн руб. Свою вину он не признал. 21 июня 2024 года Никита Белых вышел на свободу.

Подробнее о выходе экс-губернатора из заключения — в материале «Ъ» «Никита Белых встретил рассвет на свободе».

Никита Черненко

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