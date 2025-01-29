Mazda обновит логотип впервые за 28 лет

Японский производитель автомобилей Mazda представит новый логотип, сообщает Nikkei. Как пишет газета, компания отказалась от объемных бликов и теней, заменив его на плоский и простой дизайн, который повторяет предыдущие очертания шильдика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mazda Фото: Mazda

Сам производитель еще не объявлял о смене логотипа — это может произойти 30 января, к 105-летнему юбилею компании. По данным Carscoops, информация об обновлении дизайна впервые появилась в сети в июле 2024 года, когда Mazda зарегистрировала новый логотип в патентном ведомстве Японии. Как пишет издание, в Mazda убеждены, что более плоский логотип выглядит четче на экранах смартфонов и ноутбуков. В последний раз компания обновляла дизайн в 1997 году.

В ноябре 2022 года стало известно, что Mazda передаст свою долю в совместном предприятии по выпуску автомобилей на Дальнем Востоке «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» компании «Соллерс Авто». Она прекратила участие в совместном предприятии в апреле того же года, объяснив это отсутствием возможностей для ведения бизнеса в России. Однако машины японского бренда до сих пор продают в российских дилерских центрах, а «Мазда Мотор Рус», которое поставляет автомобили и запчасти, а также занимается гарантийным обслуживанием, не сообщало об изменениях в работе.