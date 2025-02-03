Агрохолдинг «Шахунское молоко» инвестирует в производство в Нижегородской области

Агрохолдинг «Шахунское молоко» — один из крупнейших производителей и переработчиков молока в Нижегородской области. За период 2022–2024 гг. агрохолдинг инвестировал более 240 млн руб. в развитие производства молока на территории Шахунского городского округа. Из этой суммы 77,5 млн руб. были направлены на строительство двух телятников, более 33 млн руб. — на модернизацию двух молочно-товарных ферм с последующей дополнительной реконструкцией третьей фермы до конца 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Агрохолдинг «Шахунское молоко» Фото: Агрохолдинг «Шахунское молоко»

Одним из ключевых предприятий агрохолдинга в Шахунском городском округе является хозяйство «Хмелевицы». Основной профиль деятельности сельскохозяйственного предприятия — молочное животноводство. На фермах хозяйства содержится более 1900 голов крупного рогатого скота, из которых 1025 — дойное стадо.

«Благодаря успешной реализации инвестиционной программы на предприятии значительно улучшились условия содержания скота, продуктивность коров удалось повысить до 9200 кг на голову, что привело к существенному росту среднесуточного производства молока. Реализация проектов строительства и реконструкции животноводческих объектов проведена в соответствии с утвержденной стратегией развития сельскохозяйственного предприятия «Хмелевицы» при активной всесторонней поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области», — подчеркнул Илья Храмов, директор дивизиона «АПК» агрохолдинга.

В настоящее время агрохолдинг активно работает над дополнительными проектами на территории Шахунского городского округа, направленными на дальнейшее увеличение объемов производства молока с последующей переработкой на собственных молокоперерабатывающих заводах.

Справка: «Шахунское молоко» — динамично развивающийся агрохолдинг с полным циклом производства и переработки молочной продукции. Агрохолдинг создан в 2003 году за счет объединения группы предприятий. Структура холдинга включает в себя 9 сельскохозяйственных предприятий, 3 предприятия по приемке и переработке молока, 2 собственных торговых дома, структуру закупок и управляющую компанию. Флагманская торговая марка молочной продукции — «Северная Долина» существует более 20 лет, включая UHT-продукцию, дистрибуция осуществляется в 54 региона Российской Федерации.

ООО ТД «Шахунское молоко»