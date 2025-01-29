Производство замороженного хлеба вырастет в два раза

Гендиректор булочно-кондитерского холдинга «Коломенский» Дмитрий Козлов сообщил, что в 2024 году компания изготовила 68 тыс. тонн замороженной хлебобулочной продукции. Он отметил, что крупные ритейлеры продолжают обустраивать точки выпечки практически во всех своих магазинах. По его словам, средняя цена продажи замороженных полуфабрикатов как минимум в полтора раза выше, чем у промышленного хлеба.

«Перевозка свежего хлеба идет обычным транспортом, а замороженной продукции более дорогими авторефрижераторами. Но продукты с длительным сроком годности доставляются на распредцентры, а с коротким — ежедневно в магазины. Заморозку отгружают целыми коробами, а свежий хлеб собирается поштучно. В результате для свежего хлеба расходы на логистику составляют 27–28% от цены реализации, для замороженной продукции — в два раза ниже»,— сказал Дмитрий Козлов в интервью «Ъ».

Он добавил, что за счет низкой конкуренции рост сегмента замороженной продукции будет идти еще около пяти лет. «Он может занять 15—20%, а сейчас это около 10%» — заключил господин Козлов.

В декабре председатель президиума АКОРТа Игорь Караваев сообщал, что по итогам 2024 года число пекарен в магазинах России может увеличиться на 20–33%, до 18–20 тыс. Согласно открытым данным, их общее количество в сети «Магнит» достигло 4,5 тыс. Доля продаж собственного хлеба у «Ашана» составляет 50%.

Подробнее читайте в интервью Дмитрия Козлова «Дорожает то одно, то другое».