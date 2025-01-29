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Коммерсантъ FM
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На Кубани бывшему полицейскому дали 17 лет строгого режима за наркотики

Краснодарский краевой суд приговорил бывшего оперуполномоченного транспортной полиции к 17 годам колонии строгого режима за незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Подсудимый служил в должности оперуполномоченного уголовного розыска линейного отделения МВД на транспорте железнодорожной станции Горячий Ключ. Суд установил, что в 2021 году полицейский решил заработать на продаже наркотиков, связался с распространителем и узнал место расположения тайниковой закладки, где находилось около 1 кг мефедрона. Злоумышленник предложил своему сослуживцу найти покупателей, тот, в свою очередь, отдал наркотические вещества знакомому для продажи.

Деятельность цепочки наркоторговцев находилась под контролем сотрудников УФСБ России по Краснодарскому краю. Через несколько дней знакомый вернул полицейскому пакет, в котором якобы находились остатки партии мефедрона, а также муляж денежных средств в сумме 1 млн руб., якобы вырученных за наркотики. При получении денег обоих полицейских задержали сотрудники ФСБ.

Один из фигурантов дела дал признательные показания, а затем заключил контракт с Минобороны и отправился в зону СВО. Дело в отношении него приостановлено. Второй подсудимый не признал вину, но суд счел ее доказанной. Помимо лишения свободы на длительный срок подсудимый приговорен к выплате штрафа в сумме 500 тыс. руб., а также лишен звания «майор полиции».

Анна Перова, Краснодар

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