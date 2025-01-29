Почти 100% грузинских яблок экспортировано в РФ

За сезон с 1 августа 2024 года по 26 января 2025 года Грузия экспортировала 9,1 тыс. тон яблок, что в шесть раз больше аналогичного показателя 2023 года. Доход от экспорта составил $5,8 млн. 99,1% всего экспорта яблок пришлось на Россию. Об этом сообщило Министерство сельского хозяйства Грузии.

По данным ведомства, экспорт в основном осуществляется в Москву, Петербург и республики Северного Кавказа по так называемой военно-грузинской дороге большегрузными автомобилями через погранично-таможенный контрольно-пропускной пункт «Казбеги—Верхний Ларс».

Яблоки собираются в Центральной Грузии — Горийском, Каспском и Карельском районах. Сорта яблок — Golden, Shampan, Sinop, Kexura.

Георгий Двали, Тбилиси