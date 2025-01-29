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Вынесен приговор по делу об оскорблении главы курского Курчатова Корпункова

Мировой судья судебного участка №1 судебного района Курчатова и Курчатовского района Курской области признал Павла Бысова виновным в публичном оскорблении главы атомграда Игоря Корпункова как представителя власти (ст. 319 УК РФ, до года исправительных работ). Его приговорили к девяти месяцам исправительных работ с удержанием 15% из зарплаты в доход государства. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Мэр курского Курчатова Игорь Корпунков

Мэр курского Курчатова Игорь Корпунков

Фото: «Росэнергоатом»

Мэр курского Курчатова Игорь Корпунков

Фото: «Росэнергоатом»

Как установил суд, в июне 2023 года курчатовец с личного профиля в соцсети написал комментарий к публикации в открытом сообществе. В нем Бысов «негативно оценил деятельность главы Курчатова, используя бранную лексику». Тем самым осужденный унизил честь и достоинство господина Корпункова. Фигурант с предъявленным обвинением был не согласился.

Как отметили в пресс-службе, в октябре 2021 года Бысов уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение — по ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ (от 5 до 10 тыс. штрафа для граждан).

В сентябре 2023 года жителя Курчатова Антона Гаврикова оштрафовали на 3 тыс. руб. за оскорбление главы атомграда по электронной почте.

Алина Морозова

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