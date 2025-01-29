«И в теплице тоже... И с помидорчиками»

В филиале «Ельцин-центра» в центре Москвы открылась фотовыставка внучки первого президента России Марии Юмашевой «Моя бабушка первая леди». Специальный корреспондент «Ъ» Андрей Колесников побывал на открытии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Внучка сфотографировала бабушку

Фото: Андрей Колесников, Коммерсантъ Внучка сфотографировала бабушку

Фото: Андрей Колесников, Коммерсантъ

На открытие выставки пригласили 150 гостей. Были друзья внучки и бабушки, бывшие и действующие политики, послы иностранных государств... Кого только не было. Но не было лишних людей.

Наина Ельцина, сказала потом ее дочь Татьяна Юмашева, для всех испекла свое знаменитое печенье, которое успело остыть, но не перестало быть воздушным. И тоже оказалось не лишним.

Татьяна Юмашева переживала и спрашивала у своего мужа Валентина Юмашева, не пора ли уже наконец начать и закончить говорить приветственные речи, которые были запланированы.

— Да нет,— объяснял он ей.— Во-первых, в таких случаях раньше, чем через 45 минут после начала сбора, не начинают. Во-вторых, видишь, люди наговориться не могут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Швыдкой без цветов и шагу не ступит

Фото: Юрий Феклистов, Коммерсантъ Михаил Швыдкой без цветов и шагу не ступит

Фото: Юрий Феклистов, Коммерсантъ

Нет, ну и правда — не могли. Эти люди давно не были вместе. Некоторые, конечно, никогда. Все-таки поколение Маши Юмашевой отличается, например, от поколения Бориса Бернаскони, архитектора «Ельцин-центра». А поколение владелицы World Class Ольги Слуцкер — от поколения спецпредставителя президента России по международным культурным связям Михаила Швыдкого, которое, в свою очередь, отличается от поколения «оскаровского» номинанта Павла Чухрая и Владимира Шевченко, шефа протокола первого президента России. Все встретились в этот день на Малой Никитской.

Не было самой виновницы торжества. Наине Ельциной почти 93 года, и решено было не рисковать ее здоровьем, когда такое количество людей и столько разных вирусов.

И вот еще на что я обратил внимание: многие сознательно похудели и совершенно точно больше следят за собой и за своим здоровьем, чем раньше. Режиссер Павел Лунгин, например. Или нобелевский лауреат-иноагент (носитель уникального то есть звания) Дмитрий Муратов. Да многие.

Я спрашивал у внучки Наины Ельциной, как и чем она снимала. Она хорошо ориентируется в фотоаппаратуре, оказалось. Снимала, говорит, на Canon EOS R5. Сказала, что волнуется сейчас, потому что такое с ней в первый раз.

— Но, надеюсь, не в последний,— добавила.

Здесь под одной из фотографий лежала книжка Наины Ельциной «Личная жизнь». Можно было взять с собой, и все брали, конечно. В каждой книжке к тому же — ее автограф. То есть сидела и подписывала 150 экземпляров. Очень скромно, кстати, выглядит автограф, не размашисто. Даже ученический какой-то. Она не привыкла давать автографы.

Потом некоторые гости, держа в руках книжку, говорили, что ведь и они тоже могут написать: «А что, и напишем! Прозвучит!» Звучало немного угрожающе.

О чем говорили? Да о погоде. «Воздух сюда какой-то особый завезли сегодня»,— вдыхал один из гостей.

Марии Юмашевой доверили выступить первой. Но нет, никак не сказать было, что волнуется. Эта томная красавица с лицом, а также поволокой в глазах и прической дореволюционной курсистки в вечернем платье с оголенными плечами вот что сказала:

— Дорогие друзья! Спасибо, что вы пришли на мою выставку. Я хотела сказать о героине этой выставки. О моей бабушке. Я не исключала, что может ничего не получиться, потому что бабушка не очень любит фотографироваться, а во-вторых, ей почти 93 года, и я боялась, что она устанет за несколько часов съемки, не сможет концентрироваться. Но она не просто согласилась сняться, а делала все с большим энтузиазмом. Провела со мной два дня съемки. Она сама предлагала разные варианты, настаивала, чтобы я провела ее по всему дому, по всему саду, по всему огороду, и чтобы в теплице тоже и с огурчиками, и с помидорчиками... В итоге сделали только с яблоками, а то бы я ее совсем замучила. В общем, она лучшая модель и самый большой молодец.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Режиссер Андрей Смирнов и его супруга дольше всех изучали фотографии на стенах

Фото: Юрий Феклистов, Коммерсантъ Режиссер Андрей Смирнов и его супруга дольше всех изучали фотографии на стенах

Фото: Юрий Феклистов, Коммерсантъ

Мария Юмашева призналась, что толчком ко всему было обращение редакции журнала Marie Claire сделать съемку для ноябрьского номера:

— Они доверились мне...

Ну они-то понимали, что больше никто это не сделает, что без нее шансов ноль.

— И я хочу поблагодарить свою маму,— добавила Маша Юмашева.— Во время съемки она была и визажистом, и стилистом, и гаффером, и ассистентом, и парикмахером, и фотографом тоже... Вон, видите, две фотографии — я с бабушкой... Это сделала мама.

Мама тоже выступила:

— Я всегда против всякой семейственности. Но тут просто безвыходная ситуация! Мама всем передает огромный привет. Спасибо, что в такое непростое время пришли на эту выставку. Такие культурные проекты сейчас помогают нам жить вместе. Печенье, к сожалению, уже не горячее, а горячее оно просто произведение искусства!

Да и вся эта выставка, которая не остынет еще целый месяц. Я вот около одной фотографии долго стоял. На ней Наина Иосифовна просто поправляет локон. Но что значит просто! Мэрилин Монро так не поправляет.

Только Наина Ельцина, да.

И еще один только человек, я вдруг увидел.

Маша Юмашева.