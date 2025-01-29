Акционеры Совкомбанка одобрили допэмиссию акций, размещаемую в рамках присоединения ХКФ банка, сообщается на портале раскрытия информации. Уставный капитал организации увеличится почти на 9%, до 2,25 млрд руб. Всего Совкомбанк выпустит 1,822 млрд новых акций, общая сумма которых составит 182,2 млн руб.

Сейчас уставный капитал Совкомбанка составляет 2,069 млрд руб. Он состоит из 20,6 млрд обыкновенных акций номиналом 0,1 руб. После допэмиссии он вырастет на 8,8%, до 2,252 млрд руб. В рамках допэмиссии Совкомбанк планирует конвертировать акции АО «Хоум Капитал» (владелец ХКФ банка). По условиям сделки, 90% акций будут оплачены в первом квартале 2025 года за счет допэмиссии акций Совкомбанка, а 10% — деньгами.

Совкомбанк объявил о планах купить ХКФ банк в феврале 2024 года. Совладелец и первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский говорил, что благодаря допэмиссии банк закроет потребности в капитале на следующие 12–18 месяцев. Доходы от сделки были отражены в отчете Совкомбанка по итогам первого квартала по МСФО, в котором группа заработала 25 млрд руб. чистой прибыли.

Подробности — в материале «Ъ» «ХКФ-банк уйдет почти без денег».