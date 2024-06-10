ХКФ-банк уйдет почти без денег

Владельцы ХКФ-банка согласились на его продажу преимущественно в обмен на акции Совкомбанка: 90% стоимости актива будет оплачено новой допэмиссией будущего собственника. По оценке экспертов, сама по себе новость нейтральна для котировок Совкомбанка. Однако возможное увеличение free-float повысит ликвидность акций, в итоге рост спроса со стороны инвесторов может привести к росту их стоимости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Совкомбанк сообщил об изменении условий приобретения ХКФ-банка. Если исходно предполагалось, что не менее половины стоимости сделки будет оплачено акциями дополнительной эмиссии Совкомбанка, то теперь речь идет о 90%. «Изменение условий позволит более эффективно использовать капитал и чистую прибыль обоих банков для быстрого роста группы Совкомбанка»,— пояснили представители покупателя.

Новые договоренности не повлияют на планы по интеграции кредитных организаций, которая началась в первом квартале, «но позволят провести слияние и переход на единую банковскую лицензию быстрее, что сэкономит капитал для более активного органического роста».

Для сделки планируется выпустить почти 1,9 млрд акций Совкомбанка по 17,44 руб. за штуку, таким образом, в целом речь идет о 33,09 млрд руб., которые владельцы ХКФ-банка получат в виде бумаг покупателя.

Оставшиеся 10% стоимости актива будут оплачены денежными средствами. Другие условия сделки не изменились, экономическая цена осталась прежней — дисконт 10 млрд руб. к капиталу по МСФО.

Доходы от сделки уже отражены в отчете по итогам первого квартала по МСФО, в котором группа Совкомбанка заработала 25 млрд руб. чистой прибыли. Как отмечали в банке, покупка принесла значимую прибыль для розничного сегмента за отчетный квартал, которая составила 38% совокупной прибыли. В рамках сделки ХКФ-банк был оценен в 80% от капитала (см. “Ъ” от 17 февраля).

Основной собственник ХКФ-банка (99,98%) — АО «Хоум капитал», учредители которого не раскрываются. Сделку планируется завершить до конца года. Это позволит Совкомбанку выйти на первое место в стране в POS-бизнесе и увеличить клиентскую базу в 1,5 раза. Офисы ХКФ-банка уже начинают работать под брендом покупателя.

Сергей Хотимский, первый зампред правления Совкомбанка, в интервью «РБК Инвестиции» 9 июня: «Абсолютное большинство наших акционеров не продает акции, а скорее находится в состоянии готовности купить».

О том, что рассматривается вариант полной оплаты актива акциями, сообщалось еще в мае при раскрытии отчетности Совкомбанка по МСФО. Как поясняли тогда в банке, «закрытие сделки за счет акций позволит избежать отвлечения капитала в условиях стремительного роста бизнеса, а также сохранить выплату дивидендов в рамках утвержденной дивидендной политики банка на уровне 25–30%».

«Глобально это (увеличение доли оплаты акциями.— “Ъ”) говорит о желании банка не отвлекать капитал из бизнеса и максимально использовать его для дальнейшего роста»,— отмечает старший аналитик Альфа-банка Евгений Кипнис. Выпуск 1,9 млрд новых акций по 17,44 руб. для оплаты 90% ХКФ-банка означает, что 100% ХКФ-банка оценены приблизительно в 37 млрд руб., отметил господин Кипнис.

В рамках сделки ценные бумаги будут проданы в обход биржи.

Аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов считает, что изменения в условиях сделки «не должны оказать влияния на фундаментальную стоимость Совкомбанка и в целом нейтральны для его акций». При этом в рамках сделки free-float акций Совкомбанка (сейчас около 5%) может увеличиться, «но все будет зависеть от того, что бывшие владельцы ХКФ-банка собираются делать с полученными бумагами», отмечает эксперт.

Исходно говорилось, что акционеры ХКФ-банка взяли на себя обязательства не продавать полученные в качестве оплаты сделки акции Совкомбанка до 1 января 2025 года. Однако free-float все равно может вырасти: 9 июня стало известно, что уже в третьем квартале кредитная организация, IPO которой состоялось всего полгода назад, может провести SPO еще 2–3% акций.

Обычно увеличение free-float повышает ликвидность и снижает волатильность, что может способствовать привлечению инвесторов, отмечает партнер Capital Lab Евгений Шатов: «Рост спроса со стороны инвесторов может привести к росту акции».

Ольга Шерункова, Ксения Куликова