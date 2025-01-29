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Коммерсантъ FM
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Выручка онлайн-кинотеатра Premier выросла в 1,5 раза в 2024 году

База подписчиков онлайн-кинотеатра Premier в 2024 году выросла с 4,8 млн до 6 млн, сообщили «Ъ» в сервисе. Выручка увеличилась на 54%. Сервис не раскрыл абсолютные показатели по выручке.

Premier входит в холдинг «Газпром-медиа». В 2023 году его выручка выросла на 113%, база подписчиков — с 3,6 млн до 4,8 млн. В 2022 году сервис отчитывался о росте выручки на 22%, числа пользователей — на 45%.

Как онлайн-кинотеатры изменили подход к выбору оригинальных проектов — в материале «Ъ» «Финансам не до сеансов».

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