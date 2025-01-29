В Чебоксарах обязали отремонтировать перекресток после жалоб в интернете

В Чебоксарах городская прокуратура после многочисленных жалоб в интернете на состояние проезжей части обязала отремонтировать перекресток пр. М. Горького и улицы Кирова. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Сотрудники ведомства вместе с представителями ГИБДД выехали для замера ям в асфальте, на которые жаловались граждане. После проверки прокуратура вынесла обслуживающей организации АО «Дорэкс» представление об устранении нарушений, требуя отремонтировать поврежденный участок проезжей части.

Ремонтные работы уже проводятся.

Артём Дергунов