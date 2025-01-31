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Коммерсантъ FM
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Будут лекарства у Ратмира Мухаметшина!

24 января на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире ГТРК «Югория» мы рассказали историю 15-летнего Ратмира Мухаметшина из Югорска Ханты-Мансийского АО («Секрет везения», Оксана Пашина). У мальчика заболевание крови — апластическая анемия сверхтяжелой степени, его костный мозг не вырабатывает в нужном количестве кровяные клетки. Ратмир живет благодаря переливаниям крови, и ему жизненно необходимы дорогие лекарства для борьбы с инфекциями. Но в больнице этих препаратов нет, а родителям их купить не под силу. Рады сообщить: вся необходимая сумма (1 523 840 руб.) собрана. Родители Ратмира благодарят всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.

Ратмир Мухаметшин

Ратмир Мухаметшин

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Ратмир Мухаметшин

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с 24 января 12 098 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей ГТРК «Югория», «Вятка», «Владимир», «Оренбург» и «Южный Урал», а также 130 региональных СМИ — партнеров Русфонда исчерпывающе помогли 17 детям на 30 041 362 руб.

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