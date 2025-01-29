ВТБ прогнозирует, что рынок сбережений превысит 60 трлн руб. по итогам полугодия

Рынок сбережений в России вырастет на 21% или на 11,6 трлн руб. в 2025 году, прогнозирует ВТБ (MOEX: VTBR). Заместитель президента — председателя правления банка Георгий Горшков сообщил, что по итогам первого полугодия рынок преодолеет отметку в 60 трлн руб., по итогам года — 68 трлн руб.

По прогнозам ВТБ, россияне заработают на вкладах около 9 трлн руб. в 2025 году. Это больше рекорда прошлого года. Банк ожидает, что рублевые вклады станут основным драйвером роста рынка.

Портфель рублевых вкладов может увеличится на 22%, до 65 трлн руб. Доля национальной валюты на счетах населения вырастет до 94%. ВТБ намерен нарастить вложения клиентов на 30%, с 10,6 трлн до 13,3 трлн руб.

По итогам 2024 года россияне направили на программу долгосрочных сбережений 216 млрд руб., сообщал Центробанк. Регулятор назвал это «очень хорошим результатом», но он оказался хуже целевого показателя в 250 млрд руб.

О том, как программа долгосрочных сбережений конкурирует со вкладами,— в материале «Ъ» «Сбережения долго собираются».