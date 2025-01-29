Гендиректор Sony уходит в отставку

Сегодня, 29 января, японская технологическая корпорация Sony Group Corporation объявила, что с 1 апреля ее президент и генеральный директор Кенитиро Ешида, возглавлявший компанию с 2018 года, уходит в отставку. Он станет главой совета директоров. Новым гендиректором будет Хироки Тотоки, сейчас занимающий должность финансового директора компании.

Как отмечают многие аналитики, при господине Ешиде Sony укрепила свои позиции на рынке медиа и развлечений — она вложила около $10 млрд в развитие видеоигр, кино и музыки. Теперь на эти сегменты приходится более 60% выручки корпорации (десять лет назад они приносили менее трети продаж Sony).

Кроме того, корпорация утвердила на посту гендиректора подразделения Sony Interactive Entertainment, которое разрабатывает игровые консоли PlayStation и сопутствующую продукцию, Хидеаки Нишино. После ухода с этой должности в прошлом году Джима Райана господин Нишино занимал ее временно вместе с Херменом Хюльстом. Теперь господин Нишино возглавит всю Sony Interactive Entertainment, а господин Хюльст — ее подразделение по видеоиграм Studio Business Group.

Акции Sony сегодня выросли почти на 4%, за последние 12 месяцев — более чем на 14%.

Яна Рождественская