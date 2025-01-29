Церковь живого бога ликвидировали в Медногорске по решению суда

Оренбургский областной суд удовлетворил административное исковое заявление управления министерства юстиции РФ по региону к местной религиозной организации «Христианская Церковь Евангельских Христиан» (Церковь живого бога), осуществлявшую деятельность в Медногорске. Организация была ликвидирована и исключена из единого государственного реестра юридических лиц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В результате проведения плановой документарной проверки религиозной организации были выявлены нарушения п.4 ст.25 от 26 сентября 1997 года №125-ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях». Суд установил, что устав юрлица не отвечает требованиям российского законодательства, поскольку содержит указание на членство в религиозной организации. В деятельности административного ответчика также отсутствовали признаки религиозной организации, поскольку документы, подтверждающие соответствующую деятельность, на проверку не были представлены.

Церковь живого бога была зарегистрирована в Медногорске в июне 2000 года.