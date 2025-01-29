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Суд в Стерлитамаке рассмотрит уголовное дело по факту массовой драки

Стерлитамакский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении пятерых жителей города в возрасте от 15 до 44 лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Они обвиняются в хулиганстве, совершенном с применением насилия, предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, 8 июня 2024 года ночью возле кафе «Узбечка» произошел конфликт, переросший в драку. Позже один из участников инцидента подговорил своих знакомых и неустановленных лиц избить пятерых оппонентов.

Фигуранты уголовного дела частично признали вину.

Майя Иванова

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