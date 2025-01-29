Директора управления капстроительства Пермского округа уволили из-за утраты доверия

Прокуратура Пермского района добилась через суд увольнения директора муниципального учреждения «Управление капитального строительства Пермского муниципального района». Об этом сообщает telegram-канал краевой прокуратуры.

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Ранее надзорный орган установил, что директор учреждения заключил контракты на выполнение строительных работ на сумму более 800 млн руб. с компанией, учредитель которой состоял с ним в близких отношениях, что является прямым нарушением антикоррупционного законодательства.

Прокуратура обратилась в суд с требованием обязать администрацию расторгнуть трудовой договор с директором. Суд иск удовлетворил, обязав уволить директора с формулировкой «в связи с утратой доверия».

По данным «СПАРК-Интерфакс», с 2017 года должность директора муниципального учреждения «Управление капитального строительства Пермского муниципального района» занимал Дмитрий Ермаков. В администрации Пермского округа от комментариев воздержались.