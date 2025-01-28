Lada Kremlin

28 января президент России Владимир Путин прилетел в Самарскую область, осмотрел АвтоВАЗ и Центр беспилотных систем, а специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников понял, что ему на самом деле по-настоящему интересно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин изучил много новых технологий

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин изучил много новых технологий

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Президент прилетел в Самару с отставанием от сценария на два с половиной часа. Но с большим опережением того графика, который на самом деле легко мог сложиться.

Хотя уже в середине дня его начали ждать в Центре беспилотных систем в Самаре. Журналисты «кремлевского пула» прилетели из Петербурга и все свое привезли с собой. Так, невиданным на событиях такого рода был торт, который один из журналистов привез с собой из Петербурга и принес прямо на территорию одного из самых режимных предприятий в стране, где на входе выворачивали карманы и изымали даже таблетки, если они были не в заводских упаковках. Искренние объяснения журналиста, что торт он купил маме и не оставил в автобусе, который потом все равно ведь поедет в аэропорт, потому что «а вдруг автобус уедет раньше», выглядели комично только на первый взгляд. Ведь прошел же в конце концов сам и торт пронес, а значит, победил. Да, решение о выносе торта в зону демонстрации новейших дронов потребовало длительных и вместе с тем мгновенных согласований на высших уровнях, но ведь было принято, а значит, не все еще потеряно (я торт имею в виду). Знала бы мама… Гордилась бы сыночкой.

Между тем основные события дня поначалу разыгрались в Тольятти, на АвтоВАЗе, куда господин Путин приехал на осмотр. Его заинтересовала прежде всего Lada Iskra брусничного цвета. Она до этого заинтересовала и журналистов, но им сказали, что снимать эту машину ни в коем случае нельзя, так как образец экспериментальный. Очевидно, у сотрудников завода были опасения, что мировые автодизайнеры могут воспользоваться такой съемкой и присвоить себе результаты труда креативных вазовских дизайнеров и конструкторов.

Каково же было удивление фотокорреспондентов, когда незадолго до появления Владимира Путина сотрудники завода вышли на журналистов с новым решением: ладно, снимайте уже и Iskra: «Все равно все секреты у нее под капотом». И между прочим, никто даже не засмеялся (нельзя же бить лежачего). А начали снимать.

А один из топ-менеджеров завода был тем временем расспрошен самарскими журналистами.

— Как вам Lexus? — интересовались они у него.

— А что Lexus? — хмурился он.— Lexus — он же вообще некрасивый!

— Ну как же… На Lada Vesta чем-то похож…— недоверчиво отвечали ему.

— Нет, некрасивая машина,— стоял на своем топ-менеджер.— Хорошая, но некрасивая.

— А почему вы дизайн «Нивы» не меняете? — не отставала одна самарская журналистка.

— А зачем? — искренне недоумевал он.— Она и так уже 40 лет хорошо продается! Ну вы даете!

Как отвечал на такой вопрос один известный певец: «Новые песни пишут те, у кого нет старых».

— А вы могли бы сделать красивую Aura? — допытывались самарские журналисты.

То есть по умолчанию всеми подразумевалось, что новый продукт АвтоВАЗа ни на что такое не претендует.

— Ну, сделать, конечно, можно,— пожимал плечами топ-менеджер.— Дизайнер может все что угодно нарисовать! Но вот как это потом недорого реализовать?! Например, оптика! Она ведь очень дорого стоит. Вот фара…

И он показал на фару немыслимо развернувшегося, причем прямо в цехе, среди перспективных моделей и не задевшего ни одну из них, Aurus президента России Владимира Путина. Сам он уже осуществлял более или менее беглый осмотр этих моделей (и ни в один из них не сел).

— Эта фара стоит больше моей зарплаты! — заинтриговал топ-менеджер.

И, не очень довольный произведенным эффектом (нулевым), добавил:

— За год!

Но зато фара Iskra — вряд ли больше месячной.

Гендиректор АвтоВАЗа Максим Соколов показал президенту перспективные модели завода. Среди них были даже спортивные. «Абсолютно новая электронная архитектура»… «А вот кроссовер… Питались идеями конструктивизма… В 2026 году начнем производить!.. Еще один кроссовер, совершенно другой, но тоже на базе Vesta… Семиместный минивэн, что хорошо, построен на той же платформе!..»

Уже ясно было, что Vesta дала долгую жизнь в автоискусстве длинной линейке автомобилей. Может, она и не будет такой вечной, как «Нива». Но ведь и ничто в подлунном мире не будет таким вечным, как «Нива».

— А вот электрический автомобиль… Мы думали: а если сделать «Ниву» электрической, сохранятся ли у нее все ее свойства, вся ее динамика? — перешел наконец и непосредственно к «Ниве» другой менеджер.

Вопрос был риторическим.

— Пока мы чувствуем, что все это есть…— скромно и с собственной гордостью констатировал менеджер.

Владимиру Путину высказали опасения в связи с Android, на чьей платформе строится сейчас операционная работа всей компании, и предупредили, что отечественные разработчики уже готовятся к переходу на отечественные решения и что уже занимаются этим.

— Недружественные страны могут остановить нас в любой момент…— вздохнул еще один топ-менеджер.— Так что будем работать на своем!

Да, АвтоВАЗ ждут непростые дни. Тяжкие испытания.

— В 2022-м нас покинули наши партнеры,— честно рассказали Владимиру Путину.— Нас покинули наши партнеры. По сути, это было бегство! Завод остановился. Запуск завода нам прогнозировали через год, и уровень продукта, который мы должны были получить на выходе, должен был соответствовать качеству автомобилей 1990-х годов. Но не тут-то было! По результатам 2024 года наша производительность труда была улучшена на 30% по сравнению с 2021 годом, то есть по сравнению с последним годом, когда мы работали совместно в альянсе Renault-Nissan-Mitsubishi. Мы двигаемся вперед и только вперед!

Владимир Путин заметно воодушевился. Возможно, он не ожидал такого от АвтоВАЗа, пока сегодня не приехал сюда. Сотрудники, кажется, и сами не ожидали от себя — по крайней мере такой удачной презентации.

— Как вы ощущаете себя? — через минуту спрашивал президент у рабочих завода, выстроившихся в перспективную линейку в одном из цехов.

— Прекрасно! — не подвели они.

— Смотрю, развивается завод-то! Здорово! Все предрекали кончину АвтоВАЗу! — признался Владимир Путин.— А ничего не получилось!

— Не дождутся!..— нестройным хором отвечали ему.

— И модели все лучше и лучше становятся! Но вы видели, летом я проехался. Как модель называется? Aura, да?..

— Да!.. Да!..— эхом отозвалось в рабочих.

— Прокатился…— кивнул президент.— Мне очень понравилось! Заднюю передачу включаешь — камера работает!

Не так уж много водителю «Нивы», которым, как известно, является Владимир Путин примерно те же самые 40 лет, для счастья нужно.

Его спросили, будет ли в области кампус Самарского университета, и президент подтвердил:

— В целом он (кампус.— А. К.) здесь тоже, я думаю, будет востребован, имея в виду, что у вас здесь беспилотье (поэтично, согласитесь.— А. К.) развивается активно, здесь центр создан очень хороший, который мы планируем делать одним из значимых в стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В этот день Владимира Путина старались не разочаровать

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ В этот день Владимира Путина старались не разочаровать

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Тут заговорили о насущном:

— Вы уже посмотрели наш продукт, у АвтоВАЗа есть новый, современный продукт — это Lada Aura,— произнес один из рабочих.

— Я не смотрел, я же ездил на ней! — повторил господин Путин.— Я на ней ездил!

— Вы на ней ездили,— согласился рабочий.— Так вот, в 2023 году вы поручили, чтобы госслужащие ездили на российских автомобилях (господин Путин и ездил как госслужащий.— А. К.). Было бы неплохо внедрить такие же правила для госкомпаний, госкорпораций и других государственных предприятий, а также служб такси (а вот это не надо спешить! — А. К.)! Чтобы использовали не машины, которые производятся за рубежом, а собираются в России из крупных импортных узлов, а ездили на отечественных автомобилях с большим процентом локализации, которые создают инженеры в нашей стране и которые делаются из российских компонентов.

Рабочий как будто был обижен сразу на всех пассажиров страны и намерен был воспользоваться моментом и всех их наказать однажды и навсегда.

— Вы так говорите, как будто хотите меня в этом убедить! — воскликнул президент.— Я согласен с вами! Вы же сами вспомнили о том, о чем я говорю — надо пересаживать чиновников на российские автомобили! Действительно, такая команда есть. Но, к сожалению, я смотрю, что происходит в этой сфере… И это указание пока не полностью исполнено. Я сейчас не буду говорить о деталях. Это первое. Второе: что касается госкомпаний. И здесь, конечно, нужно довести дело до конца, чтобы все пересаживались на отечественные машины! В чем проблема? Потому что до сих пор не могут наши специалисты в некоторых отраслях определиться, что же такое машина, произведенная в России, как считать этот уровень локализации. В Думе, по-моему, тоже этим занимаются.

В 2022 году, отвечая на мой вопрос, президент, кстати, рассказал, что по уровню локализации в России лидирует на самом деле Volkswagen Grupp.

— Но это будет доведено до конца, это точно совершенно! — обещал он сейчас.— Я вам обещаю!

Но все же, слава Богу, ничего не сказал про такси. Ни-че-го.

— Надо и таких производителей, как вы, поддерживать,— кивнул он рабочему,— имея в виду, что граждане покупают все-таки меньше сейчас автомобили в кредит, имея в виду, что кредитные ресурсы стали дорогие… Вы довели производство до 525 тыс. (автомобилей.— А. К.)…

— 525 тыс.! — горячо согласился губернатор Самарской области господин Федорищев.

—…в прошлом году,— уточнил президент.— А сейчас, знаю, мне не говорили, но я видел по справкам, чуть-чуть поменьше планируется — 505 тыс., по-моему…

— Да, потому что спрос снижается! — с тем же энтузиазмом подтвердил Вячеслав Федорищев.

— Да, спрос снижен. Совершенно верно! Снижается спрос из-за ключевой ставки, из-за ставок коммерческих банков… Людям просто стало сложнее брать кредиты. Но надо поддерживать! Мы всегда так делали в трудные времена для автопрома!

Не повышенным ли утильсбором? Нет!

— И это одна из форм поддержки,— настаивал президент,— совершенно нейтральных и ни к чему никого не обязывающих, но абсолютно естественных для любой страны,— это пересаживание чиновников! Если государство покупает что-то для того, чтобы использовать людям, которые на госслужбе работают, пусть покупает свои собственные автомобили. Это совершенно очевидно.

Но про такси-то — ни слова!

— А что касается госкомпаний, такое решение тоже принято в конце прошлого года правительством,— добавил президент.— Но повторяю еще раз: здесь нужно все довести до конца, в том числе разобраться с тем, что такое локализация в России. У меня есть представление о том, что это такое, и я этим тоже занимаюсь.

И вот вдруг беда пришла, откуда уже не ждали.

— То же самое касается и такси,— произнес Владимир Путин.— Здесь нужно, конечно, найти баланс между перевозчиками и производителями. Я же ездил на этой машине! Я могу уверенно сказать, что она точно совершенно соответствует требованиям сегодняшнего дня: и техническим требованиям, и требованиям комфорта! Поэтому над этим тоже поработаем обязательно. Вы полностью правы, согласен с вами абсолютно.

А вот это тревожно. Очень.

Из Тольятти президент поехал в Самару, в тот самый Центр беспилотных систем.

Не знаю, как насчет того, «взлетит» ли завод в Тольятти.

А вот дроны в Самаре взлетят обязательно.

Судя хотя бы по тому, сколько времени продолжалось совещание по их поводу. Вот что Владимиру Путину было действительно интересно.

Ведь, как говорится, светало.

Андрей Колесников