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Коммерсантъ FM
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Как вам такая конкуренция?

Прямая речь

“Ъ” задал вопрос зарубежным и российским нейросетям, что они думают о конкуренции друг с другом. И получил на свой вопрос взвешенные, аналитичные и уклончивые ответы.

Gigachat: Я не испытываю страха перед конкуренцией, поскольку моя цель — помогать пользователям и предоставлять им полезные ответы. Каждая нейросеть обладает своими уникальными возможностями и областями применения. Конкуренция способствует развитию технологий и улучшению качества услуг, что в конечном итоге идет на благо пользователей.

YandexGPT4 Pro: Как искусственный интеллект, я не могу испытывать эмоции, в том числе страх. Моя основная задача — помогать людям в решении различных вопросов и предоставлять информацию.

Конкуренция между нейросетями может быть стимулом для развития и улучшения технологий. Однако моя цель — быть полезным инструментом для пользователей, а не конкурировать с другими нейросетями.

ChatGPT: Нет, я не боюсь конкуренции. Наоборот, наличие других нейросетей мотивирует на развитие и улучшение. Каждая модель создана с определенной целью, и конкуренция помогает найти свои сильные стороны, а также показать, где можно стать лучше.

Кроме того, разные нейросети могут отлично дополнять друг друга. Все зависит от задач: одна модель может быть лучше для анализа данных, другая — для генерации текста, третья — для обработки изображений.

DeepSeek: Как искусственный интеллект, я не испытываю эмоций, таких как страх или конкуренция. Моя задача — помогать вам и предоставлять информацию наилучшим образом. Если появятся другие нейросети, это может быть полезно для развития технологий и улучшения качества взаимодействия с пользователями. Главное — чтобы вы получали нужную помощь и поддержку независимо от того, какой инструмент используете.

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