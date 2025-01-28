Застройщика не выпустили на свободу

Суд не стал снимать запрет на ликвидацию и реорганизацию, а также изменение уставного капитала в отношении десяти компаний, входящих в группу КПД, связанную с вице-спикером Курултая Башкирии Вадимом Старовым. В 2024 году арбитражный суд ввел обеспечительные меры по иску Фаниса Рамазанова, которому до апреля 2019 года принадлежала доля в одной из компаний. Господин Рамазанов заявил, что был обманут другими собственниками и лишился актива после угроз. Он также отмечал, что нынешние учредители планируют вывести капитал, обанкротить и ликвидировать несколько компаний КПД. Суды решили, что опасения истца обоснованны. Роза Старова (мать депутата Курултая Башкирии), в чью пользу перешла спорная доля, попыталась отменить обеспечительные меры, но не преуспела в этом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Доли в компаниях группы КПД стали причиной судебных разбирательств

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Доли в компаниях группы КПД стали причиной судебных разбирательств

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Мать депутата Курултая Башкирии Вадима Старова не смогла добиться отмены обеспечительных мер, введенных арбитражным судом Башкирии в отношении десяти компаний, которые входят в группу КПД. Среди них — специализированные застройщики НД-1.1.1. КПД, НД-1.2.1. КПД, НД-1.4.1. КПД, НД-1.5.1. КПД, НД-1.5.2. КПД, НД-1.6.1. КПД и НД-1.7.1. КПД, а также ООО «Трест КПД», ООО «Управление комплексной застройки №3 ОАО КПД» и ООО «Комплексное освоение».

Ограничения были введены в рамках рассмотрения иска бывшего владельца 45% в ООО «Комплексное освоение» Фаниса Рамазанова (вероятно, отца бывшего депутата горсовета Уфы Вадима Рамазанова).

Господин Рамазанов в апреле 2019 года продал Розе Старовой 45% в уставном капитале «Стройинвеста» по номинальной цене — 4,5 тыс. руб. В мае прошлого года он подал в арбитражный суд Башкирии иск к госпоже Старовой, в котором просит признать сделку ничтожной, так как заключил ее под влиянием угроз и обмана бенефициаров. Истец также попросил суд об обеспечительных мерах, поскольку в нескольких дочерних компаниях КПД были начаты процедуры банкротства и ликвидации.

«Комплексному освоению» через компанию «Капитал-лизинг» принадлежит 30% уставного капитала «дочек» КПД, отмечал господин Рамазанов. По его данным, НД-1.5.2. КПД и НД-1.6.1. КПД находятся в стадии ликвидации, а ранее их уставные капиталы были уменьшены на 99,9%. Уменьшение стоимости, банкротство и ликвидация дочерних компаний не позволят установить реальную стоимость проданной им доли, отмечал истец.

В октябре прошлого года арбитражный суд Башкирии согласился, что опасения заявителя небеспочвенны, и запретил ликвидировать, реорганизовывать, а также уменьшать уставный капитал «Комплексного освоения», Треста КПД и остальных «дочек».

В апелляционной жалобе госпожа Старова отмечала, что обеспечительные меры не связаны с предметом спора, нарушают права обществ и их участников. По ее мнению, истец просил об обеспечительных мерах, чтобы «дестабилизировать деятельность компаний, занимающихся строительством МКД». Кроме этого, указывала она, решения о ликвидации трех застройщиков поданы в налоговый орган до подачи иска.

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд, отказывая в удовлетворении жалобы, отметил, что ответчик не представил доказательств, что обеспечительные меры нарушают чьи-либо права. Также было учтено, что поскольку предметом иска является признание права истца на 45% в уставном капитале компании, запрет на реорганизацию и ликвидацию обществ, а также решения по распределению чистой прибыли, изменению уставного капитала общества соответствует предмету иска, обеспечивает возможность исполнения судебного акта и баланс интересов сторон.

Как сообщал «Ъ-Уфа», группа КПД связана с вице-спикером Курултая Башкирии Вадимом Старовым. Ранее господин Старов, депутат Госдумы Иван Сухарев и бывший депутат горсовета Уфы Вадим Рамазанов занимались строительным бизнесом, но несколько лет назад между ними произошел конфликт. С тех пор между родственниками бывших партнеров продолжаются споры за активы.

Юристы полагают, что решение суда обоснованно.

«В этом деле спор разворачивается вокруг целого ряда компаний, которые истец рассматривает как единый актив, утраченный им в силу предполагаемых незаконных действий ответчика. Корпоративная структура группы компаний такова, что истец фактически косвенно владеет и долями в дочерних обществах, в отношении которых ответчиком, предположительно, совершаются незаконные действия»,— отмечает партнер и руководитель практики «Банкротство и суды» юридической компании «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Павел Новиков.

Ценность долей в уставном капитале компании напрямую зависит от того, что этой компании принадлежит, поэтому если суд установил, что ответчик может попытаться косвенно повлиять на предмет спора через ликвидацию или уменьшение уставного капитала дочерних компаний, оспорить принятые судом на этом основании обеспечительные меры будет крайне непросто, считает юрист.

«Из установленных судами обстоятельств видно, что у ответчика и связанных с ним лиц сохраняется корпоративный контроль над дочерними обществами. Это дает возможность совершать действия по ликвидации, уменьшению уставного капитала и реорганизации, которых опасается истец. При этом вопросы экономической обоснованности таких действий суд не оценивает, ведь единственное, что интересует его на этапе принятия обеспечительных мер, могут ли эти действия повлечь изменение состояния актива, по поводу которого развернулся судебный спор»,— заключил эксперт.

Наталья Балыкова