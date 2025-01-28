Как пытались создать системы ПРО

В 1960-х годах в США реализовывалась программа Safeguard. Она включала двухэшелонную защиту из дальних и ближних противоракет, РЛС раннего обнаружения и РЛС пуска и наведения. Ее аналог в СССР получил название А-35 и был развернут в административно-промышленном районе Москвы в конце 1960-х — начале 1970-х годов.

В 1972 году СССР и США подписали Договор об ограничении систем ПРО, по которому сторонам разрешалось иметь не более одного комплекса с радиусом позиционного района в 150 км, количеством пусковых установок менее 100 единиц и радиусом действия не более 1 тыс. км. Договор запрещал размещение мобильных ПРО, их базирование в море, воздухе и космосе.

К 1975 году США развернули свою систему ПРО Stanley на базе межконтинентальных ракет Гранд-Форкс. Уже через год правительство закрыло ее из-за «неэффективности», несмотря на затраченные $34 млрд (по текущему курсу).

В 1984 году Рональд Рейган анонсировал программу Стратегической оборонной инициативы (СОИ), в том числе размещение элементов противоракетной обороны на Земле и в космосе (включая лазерное, электромагнитное и ракетное оружие). Программа была свернута в 1993-м.

В начале 1990-х годов в России была принята на вооружение система ПРО А-135, разработанная ЦНПО «Вымпел». Она состояла из РЛС, вычислительной системы типа «Эльбрус» и противоракет дальнего и ближнего перехвата.

В 2002 году Договор об ограничении систем ПРО прекратил свое действие после выхода из него США. Вашингтон начал реализовывать систему Национальной ПРО, нацеленной на защиту территории США и союзников от ракетных ударов ограниченной мощности. К 2007 году были развернуты РЛС на Аляске, в Калифорнии, Британии и Японии. Заработала противоракетная система Aegis корабельного базирования. В НПРО также участвуют Австралия, Дания, Израиль, Польша и Румыния.

В 2000-е годы Россия начала создание новой системы ПРО А-235 («Нудоль»). Принципиальным отличием от предшественников является ее способность к неядерному поражению целей (в том числе космических), а также мобильность пусковых установок противоракет.

Израильский «Железный купол», развернутый к 2014 году при поддержке США, рассчитан на перехват одновременно до нескольких сотен ракет малой дальности (до 70 км). По оценкам ЦАХАЛ, во время операции «Несокрушимая решимость» в 2014 году из 805 ракет система смогла перехватить 735 (более 90%).

Дмитрий Квасов