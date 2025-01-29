На свидание с чистой совестью

Отказать содержащимся в СИЗО гражданам в предоставлении свидания с близкими следователь сможет лишь при наличии обстоятельств, связанных «с необходимостью обеспечения прав и свобод других лиц, а также интересов правосудия по уголовному делу». Об этом идет речь во внесенном в парламент группой депутатов и сенаторов законопроекте. Отсутствие четкого порядка предоставления свиданий, сказано в пояснительной записке, приводит к частым немотивированным отказам во встречах и, как следствие, «многочисленным жалобам» подозреваемых и обвиняемых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Возможности следователей отказывать арестантам в свидании с близкими могут быть вскоре ограничены

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Возможности следователей отказывать арестантам в свидании с близкими могут быть вскоре ограничены

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Поправки к ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» внесены в Госдуму группой сенаторов и депутатов от разных фракций во главе с председателем думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым 28 января. В ст. 18, в частности, предлагается уточнить порядок предоставления свиданий обвиняемым и подозреваемым, находящимся в СИЗО, с родственниками. Согласно действующему законодательству, такое решение принимает «лицо или орган, в производстве которых находится уголовное дело» — чаще всего следователь. При этом перечень оснований для отказа в реализации права на свидание законом не предусмотрен.

Отсутствие четкого порядка предоставления свиданий приводит к частым отказам в просьбах арестантов о встречах с близкими и их жалобам, говорится в пояснительной записке. Авторы инициативы считают, что «немотивированный, не оправданный законными целями» запрет игнорирует право на «уважение семейной жизни», закрепленное в ст. 17 Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 года. Кроме того, согласно правовой позиции Конституционного суда РФ, «порядок решения вопроса о предоставлении свиданий с родственниками не может быть произвольным, он не может быть истолкован как дающий правоприменителю возможность отказа без достаточно веских оснований». «Наличие законодательно закрепленного механизма предоставления подозреваемому, обвиняемому свиданий с родственниками и иными лицами позволит исключить факты неоправданного отказа и затягивания рассмотрения данного вопроса»,— уверены парламентарии.

В законодательстве предложено установить, что запрет свидания с родственниками возможен «лишь при наличии обстоятельств, связанных с необходимостью обеспечения прав и свобод других лиц, а также интересов правосудия по уголовному делу». Кроме того, предлагается закрепить право содержащихся в СИЗО иностранных граждан на свидание с сотрудниками консульств их стран «в соответствии с общими требованиями для свиданий с родственниками и иными лицами». Сейчас закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых» вопрос доступа дипломатов к арестованным не регулирует.

Член президентского Совета по правам человека Ева Меркачева заявила “Ъ”, что вопрос предоставления свиданий «не просто острый, а катастрофичный». По ее словам, следователи используют предоставленное право как инструмент давления: «Следователь говорит: "Дашь показания, тогда разрешу свидание". Ранее несколько десятков женщин написали обращение из СИЗО ко мне и к председателю Совфеда Валентине Матвиенко, где рассказали о запрете на свидание следователем. Свидание и звонки используют как шантаж».

Советник Федеральной палаты адвокатов РФ Нвер Гаспарян пояснил, что после принятия закона следователь будет обязан вынести постановление об удовлетворении ходатайства о свидании либо об отказе. Этот документ заинтересованные лица смогут обжаловать у начальника следственного органа, в прокуратуре или суде. Адвокат, впрочем, отмечает, что основания для отказа в свидании сформулированы так, что оставляют следователю практически полную свободу действий.

В Минюст законопроект пока не поступал. В случае поступления ведомство готово принять участие в работе над ним, заявили “Ъ” в пресс-службе.

Эмилия Габдуллина