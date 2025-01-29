Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На свидание с чистой совестью

В Госдуме предложили защитить право граждан на встречи с близкими в СИЗО

Отказать содержащимся в СИЗО гражданам в предоставлении свидания с близкими следователь сможет лишь при наличии обстоятельств, связанных «с необходимостью обеспечения прав и свобод других лиц, а также интересов правосудия по уголовному делу». Об этом идет речь во внесенном в парламент группой депутатов и сенаторов законопроекте. Отсутствие четкого порядка предоставления свиданий, сказано в пояснительной записке, приводит к частым немотивированным отказам во встречах и, как следствие, «многочисленным жалобам» подозреваемых и обвиняемых.

Возможности следователей отказывать арестантам в свидании с близкими могут быть вскоре ограничены

Возможности следователей отказывать арестантам в свидании с близкими могут быть вскоре ограничены

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Возможности следователей отказывать арестантам в свидании с близкими могут быть вскоре ограничены

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Поправки к ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» внесены в Госдуму группой сенаторов и депутатов от разных фракций во главе с председателем думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым 28 января. В ст. 18, в частности, предлагается уточнить порядок предоставления свиданий обвиняемым и подозреваемым, находящимся в СИЗО, с родственниками. Согласно действующему законодательству, такое решение принимает «лицо или орган, в производстве которых находится уголовное дело» — чаще всего следователь. При этом перечень оснований для отказа в реализации права на свидание законом не предусмотрен.

Отсутствие четкого порядка предоставления свиданий приводит к частым отказам в просьбах арестантов о встречах с близкими и их жалобам, говорится в пояснительной записке. Авторы инициативы считают, что «немотивированный, не оправданный законными целями» запрет игнорирует право на «уважение семейной жизни», закрепленное в ст. 17 Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 года. Кроме того, согласно правовой позиции Конституционного суда РФ, «порядок решения вопроса о предоставлении свиданий с родственниками не может быть произвольным, он не может быть истолкован как дающий правоприменителю возможность отказа без достаточно веских оснований». «Наличие законодательно закрепленного механизма предоставления подозреваемому, обвиняемому свиданий с родственниками и иными лицами позволит исключить факты неоправданного отказа и затягивания рассмотрения данного вопроса»,— уверены парламентарии.

В законодательстве предложено установить, что запрет свидания с родственниками возможен «лишь при наличии обстоятельств, связанных с необходимостью обеспечения прав и свобод других лиц, а также интересов правосудия по уголовному делу». Кроме того, предлагается закрепить право содержащихся в СИЗО иностранных граждан на свидание с сотрудниками консульств их стран «в соответствии с общими требованиями для свиданий с родственниками и иными лицами». Сейчас закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых» вопрос доступа дипломатов к арестованным не регулирует.

Член президентского Совета по правам человека Ева Меркачева заявила “Ъ”, что вопрос предоставления свиданий «не просто острый, а катастрофичный». По ее словам, следователи используют предоставленное право как инструмент давления: «Следователь говорит: "Дашь показания, тогда разрешу свидание". Ранее несколько десятков женщин написали обращение из СИЗО ко мне и к председателю Совфеда Валентине Матвиенко, где рассказали о запрете на свидание следователем. Свидание и звонки используют как шантаж».

Советник Федеральной палаты адвокатов РФ Нвер Гаспарян пояснил, что после принятия закона следователь будет обязан вынести постановление об удовлетворении ходатайства о свидании либо об отказе. Этот документ заинтересованные лица смогут обжаловать у начальника следственного органа, в прокуратуре или суде. Адвокат, впрочем, отмечает, что основания для отказа в свидании сформулированы так, что оставляют следователю практически полную свободу действий.

В Минюст законопроект пока не поступал. В случае поступления ведомство готово принять участие в работе над ним, заявили “Ъ” в пресс-службе.

Эмилия Габдуллина

В правительстве одобрили предложение отказаться от практики ареста беременных

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу Минюста РФ ограничить применение заключения под стражу в качестве меры пресечения для беременных, которые обвиняются в ненасильственных преступлениях небольшой и средней тяжести. Вскоре соответствующие изменения будут внесены в разработанный Верховным судом (ВС) РФ законопроект, который запрещает заключать под стражу женщин, имеющих малолетних детей, и лиц, страдающих тяжелыми заболеваниями. Инициатива была внесена в Госдуму в июне 2023 года, в октябре того же года принята в первом чтении. «Ограничения по избранию меры пресечения проектом поправок распространяются и на мужчин, являющихся единственными родителями малолетних детей, усыновителей или опекунов таких детей, единственных родителей, усыновителей, опекунов или попечителей детей-инвалидов»,— сообщили “Ъ” в Минюсте.

Согласно поправкам ведомства, в ряде случаев упомянутые категории граждан все же могут быть помещены в СИЗО: если их личность не установлена, если они не имеют места жительства и пребывания на территории РФ, а также если они нарушили меру пресечения или скрылись от следствия и суда. Предложение Минюста также одобрили Минздрав, Генпрокуратура, ФСИН, Таможенная служба, Федеральная палата адвокатов и уполномоченный по правам человека в РФ. Отрицательный отзыв поступил от МВД РФ и СКР, однако там “Ъ” критику в адрес законопроекта пока не прокомментировали.

Эмилия Габдуллина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...