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На Кубани определили города с самыми высокими зарплатами

Краснодарстат опубликовал данные о среднемесячной номинальной зарплате работников кубанских организаций с января по октябрь 2024 года. Средняя зарплата в крае составила 65,3 тыс. руб., а без учета малого бизнеса — 72,6 тыс. руб.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В топ-3 городов с высокими показателями вошли пгт Сириус (127,5 тыс. руб. в месяц), Краснодар (86,7 тыс. руб.) и Новороссийск (83,5 тыс. руб.).

В 39 муниципалитетах зарплаты оказались ниже среднего уровня по региону. Наименьшую зарплату зафиксировали в Приморско-Ахтарском (47,5 тыс. руб.), Курганинском (49,9 тыс. руб.) и Отрадненском (50,1 тыс. руб.) районах.

Среди организаций с наибольшей среднемесячной оплатой труда лидируют промышленные предприятия, компании транспортной отрасли и строительные организации. Средний уровень зарплаты составил 65 тыс. руб. без учета МСП.

Нурий Бзасежев

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