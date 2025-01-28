Национализация с компенсацией

Конституционный суд (КС) запретил изымать без компенсации участки у сочинских садоводов, чьи земли пытается национализировать Генпрокуратура. Наиболее справедливой формой возмещения, по мнению суда, является предоставление аналогичного по параметрам участка, а при «объективной невозможности» этого — другой способ компенсации. Но для того, чтобы компенсацию получить, садоводам еще придется доказать, что они являются добросовестными приобретателями, а это может оказаться не так просто, предчувствуют адвокаты заявителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Поводом для проверки норм Гражданского кодекса (ГК) и закона о госрегистрации недвижимости стали жалобы 14 жителей Краснодарского края (см. “Ъ” от 6 декабря 2024 года). Ранее суды признали отсутствующим право их собственности на земельные участки, расположенные в границах Сочинского национального парка.

В 1988 году эта земля была выделена из состава парка, но теперь государство в лице прокуратуры требует ее обратно со ссылкой на то, что закон запрещает предоставление частным лицам земель нацпарков и лесного фонда.

Суды же, рассматривая иски прокуроров, пришли к выводу, что участки вообще не выбывали из владения РФ, а следовательно, у государства есть все основания требовать защиты права собственности на основании ст. 304 ГК (на нее не распространяется срок давности, который в этом случае давно истек).

Решать вопрос о том, насколько далеко могут заходить так называемые деприватизационные иски, КС пришлось уже второй раз за последние три месяца: в конце октября он признал, что срок давности неприменим к искам прокуроров об изъятии имущества коррупционеров (см. “Ъ” от 1 ноября 2024 года). Однако на этот раз заявители доказывали, что являются добросовестными приобретателями и не должны нести ответственность за ошибки органов государственной власти, выделивших землю и зарегистрировавших право собственности на участки.

В итоге КС пришел к выводу, что земли нацпарков и заповедников в силу их статуса не могут находиться в частной собственности. Ведь, даже если сохранить за гражданином право на такой участок, оно может оказаться настолько ограниченным, что полностью утрачивает всякий практический смысл, объяснил суд. Кроме того, споры о признании отсутствующим права на заповедный участок не должны произвольно и необоснованно изыматься из-под действия исковой давности, настаивает КС: если владелец участка является добросовестным приобретателем или сроки исковой давности уже истекли, он имеет право на компенсацию. Так как проблему создали действия публичных органов власти, незаконно распорядившихся землей, они и должны компенсировать ущерб.

Наиболее справедливой формой возмещения в таком случае является предоставление аналогичного по параметрам участка, а при объективной невозможности его предоставления — иной способ, указал суд.

Теперь дела заявителей должны быть пересмотрены, пояснил после оглашения решения руководитель секретариата КС Евгений Тарибо. Заповедные участки в любом случае будут изъяты, но их бывшие владельцы должны получить от местных властей компенсацию — разумеется, если подтвердится, что они действовали добросовестно, а срок исковой давности для предъявления претензий к ним истек (КС подробно разъяснил, как его следует исчислять). Это принципиальная позиция, подчеркнул господин Тарибо: до сих пор суды исходили из того, что срок давности к таким спорам вообще не применяется.

«Постановление в целом решает созданную прокуратурой проблему: теперь КС запретил бессрочно и безвозмездно забирать у добросовестных граждан землю»,— констатирует адвокат Ольга Подоплелова, представляющая интересы трех собственников спорных участков. В то же время представитель еще одного заявителя, адвокат Центра конституционного правосудия Надежда Озова, отмечает, что ряд позиций в решении КС все еще вызывает вопросы. Например, неясно, как будет реализована процедура компенсации утраты прав и не приведет ли она к еще большему ухудшению прав добросовестных приобретателей.

Также не до конца понятна ситуация с «точкой отсчета» срока исковой давности: суд ввел достаточно сложные вариации, которые могут быть истолкованы против заявителей, допускает адвокат. «Вполне вероятно, что после того, как заявители обратятся за пересмотром, потребуется новое вмешательство КС»,— прогнозирует госпожа Озова.

Для этого закон предусматривает два способа: первый — ходатайство о разъяснении постановления, второй — обращение в КС в связи с неисполнением его позиций, напоминает юрист.

Огромное число оговорок и новых правил об исчислении исковой давности, добросовестности и условиях компенсации описаны КС таким образом, что перспектива получения частными лицами компенсации за ошибки властей достаточно призрачна, полагает управляющий партнер адвокатского бюро «Бартолиус» Юлий Тай.

Например, по мнению КС, срок давности начинает течь с момента правового спора с властями по поводу участка или с отмены акта о его предоставлении, но оба этих момента находятся под полным контролем государства. И даже если гражданин докажет свою правоту, то компенсация ему причитается за счет органов местного самоуправления, которые не обладают значительными денежными ресурсами, а исполнительные производства порой тянутся годами и заканчиваются безрезультатно, резюмирует господин Тай.

Анастасия Корня